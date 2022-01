Offiziell ist die Pressekonferenz am Freitagmittag bereits beendet. Da dreht sich Max Eberl noch einmal um, geht ans Mikrofon, sagt: „Ich wollte an der Stelle nochmal sagen: Es braucht sich keiner Sorgen machen. Ich werde das Leben jetzt einfach genießen. Es war eine Ehre, hier zu arbeiten.“ We...