Seit vier Spielen ist der FV Illertissen nun schon ungeschlagen. Diese Erfolgsserie will der bayerische Fußball-Regionalligist am Dienstag ausbauen. Um 18.30 Uhr gastiert das Team von Marco Konrad bei Aufsteiger FC Pipinsried. Die Oberbayern sind gut angekommen in der Regionalliga. Immerhin kann der FCP eine ausgeglichene Bilanz vorweisen. Drei Niederlagen, drei Siege und ein Unentschieden stehen zu Buche. Allerdings setzte es am vergangenen Woc...