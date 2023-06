Es ist ein symbolträchtiges Jubiläum. Länderspiel Nummer 1000 – und das gegen die Auswahl eines vom Krieg schwer getroffenen Landes. Am Montag (18 Uhr/ZDF) empfängt die Fußball-Nationalmannschaft in Bremen die Ukraine zum Test. Der DFB will ein Zeichen setzen, die Ukraine sei gezielt für gen...