Für die Fußballer von Manchester United geht es um viel: Ein Sieg im Endspiel der Europa League gegen den FC Villarreal soll nach schwierigen Zeiten und vier verlorenen Halbfinals der Start in eine neue Ära der stolzen Red Devils werden. „Der nächste Schritt für das Team ist, Trophäen zu gewinnen und dann hoffentlich den Champion in der Premier League herauszufordern“, sagte Trainer Ole Gunnar Solskjaer, 48, mit Blick auf den Lokalrivalen und englischen Meister Manchester City.

Er weiß vor dem Duell mit dem spanischen Außenseiter Villarreal an diesem Mittwoch (21 Uhr/Nitro und DAZN), was von ihm erwartet wird. „Du fühlst bei Manchester United immer Druck, Trophäen zu gewinnen“, sagte er. Als Spieler konnte er mit diesem Druck offenbar gut umgehen. Sechsmal wurde er mit United Meister. 1999 erzielte er im legendären Champions-League-Finale gegen den FC Bayern das Siegtor in der Nachspielzeit. Als Trainer wartet der Norweger, der das Amt im Dezember 2018 von José Mourinho übernommen hat, aber noch auf seinen ersten Titel mit United.

In der Champions League ausgeschieden

Das Endspiel vor bis zu 9500 Zuschauern in Danzig ist für Solskjaer sogar die Final-Premiere mit Manchester als Coach. Es bietet die Chance, eine bewegende Saison mit dem ersten Titel seit 2017 zu beenden – auch damals gewannen die Red Devils die Europa League und zusätzlich den Ligapokal. Nach dem eigenen Selbstverständnis gehört United eigentlich in die Champions League. Dort schied die Elf um den französischen Star Paul Pogba und den starken Portugiesen Bruno Fernandes jedoch gegen Paris Saint-Germain und RB Leipzig bereits in der Gruppenphase aus. Die Premier League beendete das Solskjaer-Team auswärts unbesiegt auf Rang zwei.

Für Villarreal, den vom Spanier Unai Emery, 49, trainierten Klub aus dem Osten des Landes ist schon das Finale „eine historische Chance“, wie Nationalverteidiger Pau Torres sagte. Noch nie gewann das „Gelbe U-Boot“, wie die Fans den Verein in Anlehnung an „Yellow Submarine“ (Beatles) und die gelben Trikots nennen, einen großen Titel.