Zlatan Ibrahimovic hat seine Fußballkarriere beendet. „Es ist der Moment gekommen, dem Fußball Ciao zu sagen“, verkündete „Super Zlatan“ oder „Ibrakadabra“, wie die Fans in nannten, im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion. Ibrahimovics Karriere war geprägt von vielen Erfolgen und leider auch vielen Verletzungen. Seine Sprüche sind in der Fußballwelt legendär.

„Heute war mein letzter Tag als Fußballprofi“

Nach einem 3:1-Sieg am letzten Spieltag der Serie A gegen Hellas Verona wurde Ibrahimovic in einer kleinen Zeremonie von seinem letzten Verein AC Mailand verabschiedet. Sowohl viele Teamkollegen auf dem Platz als auch zahlreiche Fans auf den Tribünen waren den Tränen nahe oder weinten sogar.

Obwohl der Schwede aufgrund einer Verletzung nicht spielen konnte, wurde er bereits vor dem Anpfiff von den Mailänder Fans gefeiert. Sie präsentierten eine Choreografie mit dem Schriftzug "Godbye", ein Wortspiel mit "Goodbye".

Zlatan Ibrahimovic war bei seiner Abschiedsrede sichtlich bewegt.

© Foto: GABRIEL BOUYS/afp

Ibrahimovic hatte mit vielen Verletzungen zu kämpfen

In dieser Saison stand Ibrahimović wegen diverser Verletzungen lediglich in vier Liga-Spielen auf dem Platz, darunter dreimal als Einwechselspieler, und erzielte nur ein Tor. Nach einem langen Ausfall wegen einer Knieoperation im vergangenen Jahr plagte sich der Routinier erst mit einer Oberschenkelblessur und zuletzt mit einer Wadenverletzung. Nach seiner Rückkehr zu Milan im Januar 2020 hatte er entscheidenden Anteil am Aufwärtstrend der Mailänder, der mit dem Meistertitel in der vorigen Saison gekrönt wurde.

Ibrahimovics beste Sprüche