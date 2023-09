Kehrt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht mehr auf die Trainerbank der Frauen-Nationalmannschaft zurück? Dafür gibt es nun erste Anzeichen. Derzeit ist „MVT“ krankgemeldet und fehlt definitiv in der Nations League. Ihr Mann Hermann Tecklenburg hat sich geäußert. Dafür gibt es nun erste Anzeichen. Derzeit ist „MVT“ krankgemeldet und fehlt definitiv in der Nations League. Ihr Mann Hermann Tecklenburg hat sich geäußert.

Voss-Tecklenburg krank – Was hat die Bundestrainerin?

Über den Gesundheitszustand von Martina Voss-Tecklenburg wird derzeit viel spekuliert. Ihr Mann Hermann Tecklenburg äußerte sich in der Bild: "Die WM in Australien hat Martina sehr mitgenommen" und ergänzte: "Sie ist schon krank aus Australien wiedergekommen, sie war mental und körperlich angeschlagen." Erst wenn sich Voss-Tecklenburg wieder gesund melde, werde eine Entscheidung über die weitere Zusammenarbeit fallen, schrieb das Blatt.

Britta Carlsson vertritt Voss-Tecklenburg in der Nations League

Im vergangenen Jahr, nachdem die deutsche Nationalmannschaft die Vize-Europameisterschaft erreichte, scheiterte Martina Voss-Tecklenburg bei der diesjährigen WM im Sommer bereits in der Vorrunde. Während der Länderspiele in der Nations League am 22. September gegen Dänemark in Viborg und am 26. September in Bochum gegen Island wird sie von ihrer Assistentin Britta Carlsson vertreten.

Neuendorf zu Voss-Tecklenburg: "Werden darüber nicht spekulieren"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat ausweichend auf Medienberichte reagiert, wonach Martina Voss-Tecklenburg als Bundestrainerin nicht zurückkehren könnte. "Da bitte ich um Verständnis. Wir wissen, dass Martina Voss-Tecklenburg derzeit krank ist, da gebieten es der Respekt und die Fürsorge, dass wir darüber nicht spekulieren", sagte Neuendorf. "Wir haben uns klar verabredet, wir haben viele Gespräche geführt mit der Mannschaft, mit dem Umfeld, mit dem Trainerstab", ergänzte Neuendorf mit Blick auf die Analyse, die nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Frauen-WM angekündigt worden war: "Wir wollten die Ergebnisse zusammenführen, das wird nach ihrer Genesung stattfinden. Dann werden wir zu einem abschließenden Ergebnis kommen."

