Die Terra Wortmann Open 2023 finden vom 19. bis zum 25. Juni 2023 im westfälischen Halle statt. Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz besteht aus 32 Spielern. Beim Turnier erwartet die Zuschauer eine erstklassige Besetzung. Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime gehören zu den herausragenden Spielern, die teilnehmen. Auch Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas und der amtierende Titelverteidiger Hubert Hurkacz dabei. Das Rasenturnier der ATP 500-Serie ist mit einem Gesamtpreisgeld von 2.195.175 Euro dotiert.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das ATP-Turnier in Halle und die Übertragung im TV und Stream.

ATP Halle 2023: Übertragung im Free-TV und Stream?

Das Tennisturnier in Halle 2023 wird live im Free-TV übertragen. Das Turnier wird vom ZDF, Sky und Eurosport im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Während Eurosport schon von Montag an die Spiele zeigt, steigt das ZDF erst am Samstag mit den Halbfinals ein. Das ZDF überträgt die Halbfinalpartien am Samstag, 24. Juni 2023, live ab 14:10 Uhr. Auch das Finale am Sonntag wird ab 14:10 Uhr live im ZDF zu sehen sein. Kommentator ist Aris Donzelli. Das ZDF bietet auch einen kostenlosen Stream in seiner ZDF-Mediathek und auf sportstudio.de an.

Alexander Zverev trifft am heutigen Mittwoch in Halle auf Denis Shapovalov.

Zverev steht nach starkem Auftritt im Viertelfinale

Alexander Zverev hat mit einem überzeugenden Auftritt souverän das Viertelfinale des Rasenturniers von Halle/Westfalen erreicht. Der 26 Jahre alte Olympiasieger, der 2016 und 2017 bei dem ATP-Event im Endspiel gestanden hatte, setzte sich am Mittwoch problemlos gegen den einstigen Top-Ten-Spieler Denis Shapovalov aus Kanada mit 6:2, 6:4 durch.

ATP-Turnier Halle 2023: Deutscher Spielplan am 22.06.2023

Alexander Zverev kämpft beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle an diesem Freitag um den Einzug ins Halbfinale. Der 26 Jahre alte Hamburger trifft im zweiten Spiel nach 12.00 Uhr auf Nicolas Jarry aus Chile. Letztmals stand Zverev beim deutschen Rasen-Klassiker 2017 im Halbfinale. Gewinnen konnte er das Turnier der ATP-500-Kategorie noch nie. Zverev ist der letzte deutsche Tennisprofi im Feld. Am Donnerstag waren Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann jeweils im Achtelfinale ausgeschieden.

Alle Matches des Tages im Überblick:

Herren, Viertelfinale am 23.06.2023

12:00 : A. Bublik - 4 Jannik Sinner

: A. Bublik - 4 Jannik Sinner 13:20 : 9 A. Zverev - Nicolás Jarry

: 9 A. Zverev - Nicolás Jarry 14:40 : 1 D. Medvedev - 8 R. Bautista Agut

: 1 D. Medvedev - 8 R. Bautista Agut 17:30: 3 A. Rublev - Tallon Griekspoor

Struff und Hanfmann verpassen Viertelfinale in Halle

Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann haben beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle den Einzug ins Viertelfinale knapp verpasst. Struff verlor am Donnerstag im Achtelfinale gegen den Kasachen Alexander Bublik mit 3:6, 7:6 (7:4), 3:6. Hanfmann musste sich danach dem Russen Andrej Rubljow mit 6:7 (6:8), 3:6 geschlagen geben.

Damit ist beim deutschen Rasen-Klassiker nur noch Alexander Zverev dabei. Nach einem freien Tag trifft der Olympiasieger an diesem Freitag im Kampf um den Halbfinaleinzug im zweiten Spiel nach 12.00 Uhr auf Nicolas Jarry aus Chile. Letztmals stand Zverev 2017 in Halle im Halbfinale.

Tennis in Halle 2023: Der Zeitplan des Turniers

Das ATP-Turnier in Halle begann am Montag, den 19. Juni 2023. Am 21. Juni 2023 stehen die ersten Viertelfinale auf dem Programm. Das Finale steigt am Sonntag, den 25. Juni 2023.

Der Zeitplan des Tennisturniers im Überblick:

3. Runde

20. und 21. Juni 2023

Achtelfinale

21. Juni: Herren-Achtelfinale

Viertelfinale

22. Juni: Herren-Viertelfinale

Halbfinale

24. Juni: Herren-Halbfinale

Finale

25. Juni: Herren-Finale

Preisgeld im Einzel beim ATP-Turnier in Halle 2023

Wer das Turnier gewinnt, darf sich natürlich über ein schönes Preisgeld freuen. Insgesamt wird bei diesem Turnier ein Preisgeld von 2.195.175 Euro ausgeschüttet. Doch auch diejenigen Spieler, die etwas früher ausscheiden, dürfen noch lukrative Summen mit nach Hause nehmen:

1. Runde: 17.120 Euro

Achtelfinale: 32.105 Euro

Viertelfinale: 60.145 Euro

Halbfinale: 117.715 Euro

Finalist: 220.880 Euro

Sieger: 410.515 Euro

