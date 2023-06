Das WTA-Turnier bett1open findet vom 17. bis zum 25. Juni in Berlin statt. Es ist die dritte Auflage dieses Turniers in Berlin. Mit dabei sind unter anderem acht der Top-10-Tennisspielerinnen. Die aus Berlin stammende Sabine Lisicki verlor trotz überzeugender Leistung ihr Match in der zweiten Runde.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das WTA-Turnier in Berlin und die Übertragung im TV und Stream.

bett1open 2023: Übertragung im Free-TV und Livestream?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Tennis-Fans. Das Rasenplatz-Turnier in Berlin wird live im Free-TV übertragen. Der Sender ServusTV überträgt täglich die Matches von 11 bis 18 Uhr im frei empfangbaren Fernsehen. Zusätzlich wird es auch einen kostenlosen Livestream von diesem Sender geben.

Deutscher Spielplan beim WTA-Turnier in Berlin 2023

Die Lokalmatadorin Sabine Lisicki verlor ihr Zweitrunden-Match gegen die Französin Caroline Carica mit 7:6 und 6:3. Im Sechzehntelfinale stehen mit Jule Niemeier und Laura Siegemund zwei deutsche Tennisspielerinnen. Niemeier trifft dort auf die Vorjahressiegerin Ons Jabeur, Laura Siegemund muss gegen Anna Blinkowa antreten.

Alle Matches mit deutscher Beteiligung im Überblick:

Frauen, Sechzehntelfinale am 20.06.2023

11:00 Uhr: Laura Siegemund - Anna Blinkowa

15:00 Uhr: Jule Niemeier - Ons Jabeur

Tennis in Berlin 2023: Der Zeitplan des Turniers

Das WTA-Turnier in Berlin begann am Samstag, den 17. Juni 2023, mit der Qualifikationsrunde. Am 19. Juni 2023 standen die ersten Sechzehntelfinale auf dem Programm, das große Finale steigt am Sonntag, den 25. Juni 2023.

WTA-Turnier in Berlin, Sechzehntelfinale

19. Juni und 20. Juni: Frauen-Sechzehntelfinale

WTA-Turnier in Berlin, Achtelfinale

21. Juni: Frauen-Achtelfinale

WTA-Turnier in Berlin, Viertelfinale

23. Juni: Frauen-Viertelfinale

WTA-Turnier in Berlin, Halbfinale

24. Juni: Frauen-Halbfinale

WTA-Turnier in Berlin, Finale

25. Juni: Frauen-Finale

Sabine Lisicki schied in der zweiten Runde beim WTA-Turnier in Berlin aus.

© Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Preisgeld im Einzel beim WTA-Turnier in Berlin 2023

Wer das Turnier gewinnt, darf sich natürlich über ein schönes Preisgeld freuen. Insgesamt wird bei diesem Turnier ein Preisgeld von 678.814 Euro ausgeschüttet. Doch auch diejenigen Spieler, die etwas früher ausscheiden, dürfen noch lukrative Summen mit nach Hause nehmen:

Sechzehntelfinale: 9.156 Euro

Viertelfinale: 17.796 Euro

Halbfinale: 37.672 Euro

Finalist: 64.500 Euro

Sieger: 104.478 Euro

Die Siegerinnen der bett1open