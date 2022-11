Kamerun am zweiten Spieltag auf Serbien. Das Spiel beginnt am heutigen Montag, den 28.11.2022, um 11 Uhr. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar trifftam zweiten Spieltag auf. Das Spiel beginnt am heutigenum 11 Uhr. Gruppe G hat mit Brasilien zudem den Rekordweltmeister in seinen Reihen. Wer der beiden Teams hat die besseren Chancen, ins Achtelfinale einzuziehen?

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Kamerun gegen Serbien und die Übertragung im Free-TV und Livestream.

WM heute live – Kamerun gegen Serbien: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel am 2. Spieltag der Gruppe G zwischen Kamerun und Serbien findet am Montag, den 28.11.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 11:00 Uhr im Al-Janoub Stadium in Al-Wakrah. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Kamerun, Serbien

: Kamerun, Serbien Wettbewerb : Fußball-Weltmeisterschaft 2022

: Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Gruppe : G, 2. Spieltag

: G, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 28.11.2022, 11:00 Uhr

: 28.11.2022, 11:00 Uhr Stadion/Spielort: Al-Janoub Stadium, Al-Wakrah

Serbien muss gegen Kamerun gewinnen. Wirdf das Spiel live im TV übertragen?

© Foto: ANDREJ ISAKOVIC/afp

WM-Übertragung: Wo läuft Kamerun gegen Serbien im Free-TV?

Hier gibt es keine guten Nachrichten. Das Spiel zwischen Brasilien und Serbien wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV. Fans können das Spiel heute ausschließlich auf MagentaTV verfolgen.

Wo wird Kamerun vs. Serbien im Livestream übertragen?

Für das WM-Spiel gibt es keinen kostenlosen Live-Stream. Der Streaming-Anbieter MagentaTV überträgt das Spiel im Livestream. Dieser erfordert jedoch ein Abo und ist kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Kamerun gegen Serbien am 28.11.2022 um 11:00 Uhr:

Free-TV : –

: – Pay-TV : –

: – Live-Stream: MagentaTV

Kamerun suspendiert seinen Torwart

Kameruns Torhüter Andre Onana wird heute beim zweiten Spiel der Fußball-WM in Katar nicht im Tor seiner Mannschaft stehen. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, ist der 26-Jährige von Inter Mailand wenige Stunden vor dem Duell mit Serbien von seinem Verband aus nicht näher benannten disziplinarischen Gründen suspendiert worden.

Für die „Unzähmbaren Löwen“ wird stattdessen der gebürtige Franzose Devis Epassy (29) auflaufen, der bei Abha Club in Saudi-Arabien spielt. Onana war nach seiner neunmonatigen Sperre wegen Dopings und dem Wechsel von Ajax Amsterdam nach Mailand als Kameruns Stammtorhüter nach Katar gereist und hatte beim Auftakt in Gruppe G gegen die Schweiz (0:1) über 90 Minuten im Tor gestanden.

Kamerun gegen Serbien: Das ist die Aufstellung

So wollen Kamerun und Serbien heute gegeneinander spielen:

Kamerun: 16 Epassy - 19 Fai, 21 Castelletto, 3 Nkoulou, 25 Nouhou - 15 Kunde - 8 Anguissa, 18 Hongla - 20 Mbeumo, 13 Choupo-Moting, 12 Toko Ekambi

Serbien: 23 V. Milinkovic-Savic - 4 Milenkovic, 5 Veljkovic, 2 Pavlovic - 14 Zivkovic, 16 Lukic, 6 Maksimovic, 17 Kostic - 10 Tadic, 9 A. Mitrovic, 20 S. Milinkovic-Savic

Gruppen bei der WM