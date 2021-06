Die U 6 von der Münchner Innenstadt raus nach Fröttmaning zur Arena ist nicht voll an diesem Samstag um 16.30 Uhr. Ein Spiel in dem mit 78 000 Zuschauern voll besetzten Fußballstadion steht nicht an, da wäre im Zug kein Platz zum Umfallen. Stattdessen sind wegen Corona 14 500 Fußballfans ...