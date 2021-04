Großbritannien, Liverpool: Ein Mann fährt mit dem Fahrrad an einem Banner vor dem Anfield Stadion in Liverpool vorbei. Nach Manchester City haben sich weitere englische Topclubs von den Plänen für eine europäische Fußball-Super-League abgewendet. Auch Meister FC Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur und der FC Arsenal kündigten an, sich von der Gründung der exklusiven Liga zu verabschieden. © Foto: Peter Byrne/dpa