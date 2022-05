C hampions-League-Halbfinale. Das Hinspiel. Real Madrid liegt bei Manchester City mit 2:4 hinten. Es gibt Elfmeter für die Gäste. Karim Benzema tritt an, schaut konzentriert und schaufelt dann den Ball kalt wie Hundeschnauze in die Tormitte, während der Keeper in die rechte Ecke plumpst, machtlos ...