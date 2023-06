<p>In der Saison 2022/23 erzielten gleich zwei Spieler die meisten Tore in der Fußball-Bundesliga. Von welchen Torjägern ist hier die Rede?</p>

<p>Ein Spieler wurde in der Bundesliga-Saison 2022/23 mit sage und schreibe 36,7 km/h "geblitzt". Von welchem Profi ist die Rede?</p>

Deutscher Meister

<p>Wie so häufig steht nach dem 34. Spieltag mal wieder der FC Bayern München an er Spitze der Bundesliga-Tabelle. Den wievielten Meister-Titel konnten die Bayern in der abgelaufenen Saison feiern?</p>