Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündet am heutigen Freitag (06.10.2023) den Kader für die Mitte Oktober anstehende USA-Reise der deutschen Nationalmannschaft. Die DFB-Auswahl trifft unter ihrem neuen Chefcoach am 14. Oktober in Hartford auf Gastgeber USA. Drei Tage später ist Mexiko in Philadelphia der nächste Kontrahent. Erst im September übernahm Julian Nagelsmann das Amt des Bundestrainers von Hansi Flick, der in seiner Amtszeit nicht allzu erfolgreich war. Nagelsmann hat nun die reizvolle und schwere Aufgabe, die deutsche Nationalmannschaft im Sommer 2024 bei der Heim-EM zu einem erfolgreichen Abschneiden zu führen. Mit der heutigen Kader-Bekanntgabe soll der Grundstein dafür gelegt werden.

Mit Hummels und Führich gegen USA und Mexiko?

Gravierende Personalveränderungen sind heute nicht zu erwarten. Nagelsmann wird weitgehend auf den Personalstamm setzen, der auch unter Flick zur Nationalmannschaft gehörte. Möglich scheint, dass der neue Bundestrainer BVB-Verteidiger Mats Hummels zurückholt. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Hummels hatte zuletzt beim EM-Aus im Achtelfinale gegen England im Sommer 2021 für Deutschland gespielt. Unter Hansi Flick kam der Verteidiger gar nicht mehr zum Zug.

Feiert Mats Hummels nach über zwei Jahren sein Comeback in der Nationalmannschaft?

© Foto: Ina Fassbender/afp

Eine weitere Überraschung könnte die Nominierung von Chris Führich sein. Sky berichtet, dass der Offensivspieler des VfB Stuttgart erstmals eine Einladung für die Nationalmannschaft erhalten soll.

Kehren Goretzka und Werner zurück?

Es wird erwartet, dass Leon Goretzka wieder in die Auswahl zurückkehrt. Goretzka ist einer von mehreren Bayern-Spielern, die Nagelsmann aus seiner Zeit in München gut kennt. Mit Timo Werner von RB Leipzig könnte ein weiterer ehemaliger Lieblingsspieler von Nagelsmann in das DFB-Team zurückkehren.

Deutschland-Kader: Gnabry, Schade und Neuer fehlen

Einige Offensivspieler werden aufgrund von Verletzungen nicht zur Verfügung stehen, darunter Serge Gnabry (Armbruch) und Kevin Schade (Muskelblessur). Kapitän Manuel Neuer arbeitet immer noch an seinem Comeback nach seinem Beinbruch im Dezember 2022 und könnte frühestens bei den letzten beiden Länderspielen des Jahres am 18. November gegen die Türkei in Berlin und drei Tage später in Wien gegen Österreich wieder das Tor der DFB-Auswahl hüten.

Der voraussichtliche DFB-Kader für die USA-Reise

Tor

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

Abwehr

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

Malick Thiaw (AC Mailand)

Robin Koch (Eintracht Frankfurt)

Benjamin Henrichs (RB Leipzig)

David Raum (RB Leipzig)

Robin Gosens (Union Berlin)

Mats Hummel (Borussia Dortmund)

Mittelfeld/Angriff

lkay Gündogan (FC Barcelona)

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Leon Goretzka (FC Bayern München)

Jamal Musiala (FC Bayern München)

Leroy Sané (FC Bayern München)

Thomas Müller (FC Bayern München)

Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen)

Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund)

Maximilian Beier (TSG Hoffenheim)

Kai Havertz (FC Arsenal)

Timo Werner (RB Leipzig)

Chris Führich (VfB Stuttgart)

USA-Reise der Nationalmannschaft

Am 9. Oktober bricht die deutsche Nationalmannschaft zu einer zehntägigen Reise in die USA auf und bestreitet während ihres Aufenthalts an der Ostküste zwei Testspiele. Die erste Begegnung findet am 14. Oktober gegen die USA statt. Das Spiel wird vor Ort um 15 Uhr angepfiffen, was für TV-Zuschauer in Deutschland 21 Uhr entspricht. Das zweite Spiel der DFB-Elf ist gegen Mexiko geplant und wird am 17. Oktober um 21 Uhr in Philadelphia angepfiffen. Das bedeutet, dass deutsche Fans am 18. Oktober um 2 Uhr morgens einschalten müssen. Nach dem Mexiko-Spiel kehrt die deutsche Nationalmannschaft zurück.