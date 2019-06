Jetzt geht’s los: Die deutschen Fußballerinnen haben die Mission Weltmeisterschaft gestartet. Hier findest du alle wichtigen Infos und den Spielplan des Turniers zum Ausdrucken.

Mit viel Zuversicht hat die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen das Projekt Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg startet in Rennes am kommenden Samstag in der Gruppe B gegen China ins Turnier. Weitere Vorrundengegner des Olympiasiegers sind Spanien am 12. Juni in Valenciennes und Südafrika am 17. Juni in Montpellier.

Als Minimalziel hat Voss-Tecklenburg vor ihrem ersten Turnier als Bundestrainerin das Ticket für die Sommerspiele 2020 in Tokio ausgerufen. Dafür muss die DFB-Auswahl bei der WM-Endrunde vom 7. Juni bis 7. Juli in Frankreich zu den drei besten europäischen Teams gehören.

Diese Spielerinnen sind bei der WM in Frankreich dabei

Mit einer Mischung aus erfahrenden und sehr jungen Spielerinnen soll dieses Ziel erreicht werden. Einen kompletten Überblick über den deutschen Mannschafts-Kader erhältst du hier:

Alle Spiele im TV oder Livestream

Insgesamt werden bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 52 Spiele ausgetragen. Da verliert man schnell den Überblick. Hier erfährst du, wo welche Spiele wann im Fernsehen übertragen werden:

Spielplan der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2019

Außerdem kannst du dir hier den kompletten Spielplan der Frauenfußball-Weltmeisterschaft downloaden und ausdrucken.