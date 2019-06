Auf dem Platz fällt manche Spielerin nicht nur wegen ihres fußballerischen Könnens auf, sondern auch durch ihre ausgefallene Frisur. Das sind die Trends bei der WM in Frankreich.

Ob grüne Strähnchen, einrasiertes Muster oder der perfekte Dutt: Die Spielerinnen der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich stehen in Sachen Frisuren-Trends den männlichen Fußballern in nichts nach. Bei der WM in Russland vergangenen Sommer wurde viel und heftig über Undercut und vor allem Neymars blonde Strähnchen (“Wie der Wischmop meiner Mutter“, Überschrift FAZ) gespottet.

Im Sinne der Gleichberechtigung werfen wir einen Blick auf die ausgefallen, zuweilen eigenwilligen und skurrilen Frisuren der Spielerinnen. Von Deutschland über die USA bis hin zu Kamerun und den Niederlanden: In fast jedem Team findet sich eine potenzielle Trendsetterin. Eine Auswahl.

Immer für ein Statement gut: Megan Rapinoe trägt ein ausgewaschenes Pink

Megan Rapinoe fällt nicht nur durch ihre pinken Haare auf. Die Mittelfeldspielerin gehört zu den Topstars der USA. Megan Rapinoe ist bekannt für die Statements, die sie auf und abseits des Platzes setzt. 2012 machte sie ihre Beziehung mit einer australischen Fußballerin öffentlich, vor kurzem kritisierte sie die Fifa wegen mangelnder Unterstützung des Frauenfußballs. Bei der amerikanischen Nationalhymne singt sie aus Protest nicht mit.

© Foto: AFP

Dieser Dutt überlebt jedes Fußballspiel: Nationalspielerin Lina Magull zeigt’s im Video

Ob Lina Magull, Linda Dallmann oder Svenja Huth: Die Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft tragen einen Dutt, der hält. 90 Minuten, Kopfball- und Zweikampf sicher. Vermutlich weil es so viele Anfragen auf den sozialen Medien gab, nahm sich Lina Magull die Zeit um ihre Frisuren-Routine vor dem Spiel im Video festzuhalten.

Der Hingucker bei den Niederlanden: Shanice van de Sanden mit Leo-Muster

Die Auffälligste im ohnehin schon auffälligen Oranje-Trikot: Shanice van de Sanden spielt bei der WM mit Leo-Muster in der Kurz-Haar-Frisur. Die 26-jährige Offensivspielerin erinnert mit ihrem extravagenten Cut an den französischen Superstar und Trendsetter Paul Pogba, der bekanntlich viel Wert auf seine Frisuren legt und diese fast wöchentlich wechselt.

© Foto: AFP

Auch farbenfrohe Stirnbänder sind „in“: die Spielerinnen von Kamerun

Grün, blau, gelb, pink: Die Haarbänder sind in allen Farben bei der Weltmeisterschaft zu sehen, besonders auffallend ist die Breite. Statt auf unauffällige Funktionsbänder zu setzen, die die langen Haare aus dem Gesicht halten, werden sie in Frankreich zum neuen Accessoire – wie hier bei Gabrielle Aboudi Onguene, der quirligen Stürmerin von Kamerun. Klammern und Spangen sind übrigens im Fußball übrigens wegen der Verletzungsgefahr verboten. Nur Haargummis und Bänder – ohne Metalleinsatz – dürfen zum Einsatz kommen.

© Foto: DPA

Der geflochtene Zopf à la Giulia Gwinn

Statt Dutt trägt das deutsche Allround-Talent Giulia Gwinn einen geflochtenen Zopf zum Fußball spielen. Verteidigerin Verena Schweers macht’s gleich nach, und auch andere Spielerinnen tragen mittlerweile den „Gwinn-Zopf“, was die Stuttgarterin Leonie Maier bei einem Training gleich mal in Augenschein nimmt.

© Foto: Getty Images

Das könnte dich auch interessieren:

Loris Karius in Ulm Sophia Thomalla über Friseur-Besuch: Alles nur erfunden! Der Besuch von Loris Karius und Freundin Sophia Thomalla bei einem Friseur in Ulm schlägt noch immer hohe Wellen. Auf Instagram hat die Schauspielerin klar gestellt, was wirklich an den Behauptungen des Barbiers dran ist.