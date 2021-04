Zuschauer im Fußball-Stadion. In Deutschland derzeit undenkbar, in England wohl bald Realität. Am 25. April findet im Londoner Wembleystadion das FA-Cup-Finale statt. 8000 Fans sollen an diesem Tag dabei sein. Eine vergleichsweise hohe Corona-Impfrate und ein moderates Infektionsgeschehen machen e...