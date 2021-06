Raus im Achtelfinale. Auch wenn das frühe EM-Aus nicht so blamabel erscheint wie das Scheitern in der Vorrunde bei der WM 2018. Die Enttäuschung sitzt wieder tief. Zu mut- und ideenlos präsentierte sich die deutsche Fußball-Nationalelf im Alles-Oder-Nichts-Spiel, dem emotional so aufgeladenen Kl...