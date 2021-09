Der Empfang für Hansi Flick bei seinem ersten Heimspiel als Bundestrainer war herzlich. Die Zuschauer in Stuttgart spendeten reichlich Applaus, als der 56-Jährige gut 45 Minuten vor dem Anpfiff das Stadioninnere betrat. Flick klatschte in die Hände, winkte in Richtung der Tribünen. Er freute sic...