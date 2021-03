Julian Nagelsmann versuchte die Meisterfrage elegant zu umschiffen, doch sein Pendant Christian Streich redete nicht um den heißen Brei herum. „Es ist so, dass Leipzig, so wie sie auftreten, ein ernsthafter Konkurrent für Bayern München ist. Das steht außer Frage. Ich denke, dass es bis zum Ende ein Zweikampf wird“, sagte der Trainer des SC Freiburg anerkennend.

Zuvor hatte RB Leipzig seinem Team beim 3:0 (1:0) eine Lehrstunde erteilt. Die Sachsen brannten bei den gewohnt „unangenehmen“ Breisgauern beileibe kein Feuerwerk ab. Doch mit welcher Abgebrühtheit und Souveränität sie die Generalprobe vor dem Champions-League-Knaller gegen den FC Liverpool meisterten, war extrem beeindruckend – RB zeigte Merkmale eines echten Titelkandidaten.

„Das war eine reife Leistung, wir waren in allen Belangen überleben“, lobte Sportdirektor Markus Krösche. Auf die Frage, ob es eine meisterliche Leistung gewesen sei, antwortete er: „Für heute ja.“ Es spreche „überhaupt nichts dagegen“, dass es auch so bleibe: „Wie wir die letzten Wochen Fußball spielen, ist schon richtig gut. Es ist alles möglich.“

Selbstbewusst gegen Liverpool

Selbstvertrauen – das haben die Sachsen sogar dem großen FC Liverpool voraus. Nach dem sechsten Bundesliga-Sieg in Serie und dem Einzug ins Pokal-Halbfinale ist der Traum vom Comeback gegen die taumelnden Engländer allgegenwärtig. „Es glauben nicht mehr viele an uns“, sagte der am Samstag überragende Kevin Kampl: „Aber in unserer Mannschaft steckt so viel Glaube, dass wir durchaus die Chance haben noch was zu reißen.“ Auch die Hoffnungen von Nagelsmann sind trotz des 0:2 im Achtelfinal-Hinspiel groß. „Mit Herz in der Hand auftreten und alles probieren“, gab der Coach die Marschroute vor.