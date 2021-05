Der Drittletzte der Bundesliga und der Zweitliga-Dritte treffen am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) in Köln zum Hinspiel der Relegation aufeinander. Das Rückspiel steigt drei Tage später in Kiel. Die Bilanz in der Relegation spricht mit 16:6 Erfolgen klar für den Bundesligisten, und die Ereignisse der letzten beiden Wochen scheinen dem FC einen mentalen Vorteil zu verschaffen. Während die Kölner durch vier Punkte und ohne Gegentor aus den letzten zwei Spielen den direkten Abstieg vermieden, verspielte Bayerns Pokal-Schreck Kiel durch zwei Niederlagen zum Abschluss den direkten Aufstieg.