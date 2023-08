Harry Kane ist in München. Landung am Abend, Medizincheck, danach Vertragsunterzeichnung – und womöglich ein Blitz-Debüt für den FC Bayern im Supercup? Die wochenlange Transfer-Saga um den ersten 100-Millionen-Euro-Einkauf des deutschen Rekordmeisters befand sich am späten Freitagabend in der...