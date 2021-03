Mönchengladbach. Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger: Xabi Alonso steht für den großen Fußball. Jetzt soll der einstige Super-Stratege und Bayern-Star Nachfolger von Marco Rose werden. Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl steht bei der Trainersuche offenbar vor einem echten Coup. Alonso, der auch bei den Bayern längst auf dem Zettel steht, könnte die Elf vom Niederrhein laut Medienberichten im Sommer übernehmen und zurück zum Erfolg führen.

Laut Bild und Sport Bild wird der 39 Jahre alte Spanier das Amt übernehmen. Die Borussia wollte die Personalie nicht kommentieren. Der ehemalige Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters trainiert derzeit die zweite Mannschaft von Real Sociedad. „Wir haben eine klare Vorstellung“, hatte Eberl zuletzt auf die Frage gesagt, ob es einen klaren Kandidaten gebe. Alonso wäre eine Überraschung. Zuletzt wurde über Oliver Glasner, Florian Kohfeldt, Adi Hütter, Ralf Rangnick oder Jesse Marsch als Rose-Nachfolger spekuliert. Der aktuelle Borussia-Coach hatte Mitte Februar seinen Wechsel zu Borussia Dortmund verkündet. Danach stürzte die Fohlenelf in der Liga ab, beendete am Samstag mit einem 3:0 auf Schalke die Serie von sieben Pflichtspielniederlagen hintereinander.

Als Spieler alles erreicht

Alonso hat in seiner Karriere als Spieler nun wahrlich alles erreicht. Mit Spanien wurde er Welt- und Europameister, mit dem FC Liverpool und Real Madrid gewann er die Champions League. Auch bei seiner letzten Station in München war er mit drei Meisterschaften erfolgreich. Alonso lernte das Einmaleins des Trainerhandwerks von der Pieke auf, begann mit kleinen Schritten als Jugendtrainer von Real Madrid und wechselte dann nach San Sebastian in die dritte Liga, aktuell ist er Tabellenführer mit seinem Team.

Den Beweis, dass er auf höchstem Niveau als Trainer erfolgreich arbeiten kann, muss der Familienvater noch erbringen.