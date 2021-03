Gleich mit zwei Hits startet an diesem Freitag (18.30 Uhr) die zweite Fußball-Bundesliga in ihren 25. Spieltag. Der Tabellendritte Hamburger SV ist zu Gast beim Spitzenreiter VfL Bochum, und der auf Rang sechs liegende 1. FC Heidenheim will mit einem Heimsieg gegen den Zweitplatzierten, Holstein Kiel, den Anschluss an die Top-Teams weiter verkürzen.

Heidenheims Trainer Frank Schmidt hofft, Torjäger Tim Kleindienst wieder einsetzen zu können. Seit seiner Rückkehr Ende Januar erzielte der 25-Jährige in fünf Spielen sieben Treffer, fehlte zuletzt aber beim 2:1 in Würzburg wegen Problemen am Sprunggelenk.

„Es ist Zeit, dass sich was dreht“, sagt HSV-Trainer Daniel Thioune nach fünf sieglosen Spielen in Folge und spielte auf einen Song des bekennenden Bochum-Fans Herbert Grönemeyer an. Von einem „Endspiel“ möchten weder Thioune noch sein Bochumer Kollege Thomas Reis sprechen. „Ein Sieg wäre allenfalls ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch keine Vorentscheidung“, so Reis.