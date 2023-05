Vom 28. Mai bis zum 11. Juni finden die French Open 2023 statt. Das berühmteste Sandplatz-Turnier der Welt ist das zweite der vier Grand-Slam-Veranstaltungen in diesem Jahr. Aktuell sieht es danach aus, dass alle Spieler aus den Top-10 der Weltrangliste mit dabei sein können. Wer sind die deutschen Teilnehmer und Favoriten?

Alle Informationen zu den Spielern und der Setzliste bei den French Open 2023.

French Open 2023 – Wie viele Spieler treten beim Turnier an?

Das Teilnehmerfeld beim Turnier der French Open setzt sich aus je 128 Spielern bei den Damen und Herren zusammen. Dazu kommen 64 Paare bei den Spielen im Männer- und Frauendoppel, zusätzlich wird es 48 Teams beim sogenannten Mixed-Doppel geben.

Die Polin Iga Swiatek gewann bereits im Vorjahr das berühmeteste Sandplatz-Turnier der Welt und gilt im Einzel der Damen bei den French Open als Topfavoritin.

Wer sind die Favoriten auf den Grand-Slam-Titel?

Die Buchmacher räumen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz hohe Chancen auf den Turniersieg ein. Auch der deutsche Top-Spieler Alexander Zverev darf sich Hoffnungen auf den Sieg in Paris ausrechnen.

Bei den Damen ist die Vorjahressiegerin und Weltranglistenerste Iga Swiatek aktuell das Maß aller Dinge und Topfavoritin auf den Sieg bei den French Open.

Auch die Weltranglistenzeite Aryna Sabalenka könnte sich den Titel holen. Hinter Topfavoritin Iga Swiatek ist das Favoritenfeld bei den Damen jedoch sehr offen.

Deutsche Teilnehmer bei den Australian Open 2023: Welche Spieler sind dabei?

Die deutschen Profis Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Daniel Altmeier und Oscar Otte treten bei den Herren an.

Bei den Damen sind Jule Niemeier, Tatjana Maria und Anna-Lena Friedsam mit von der Partie. Alex Zverev wird nach seiner bitteren Verletzung im Halbfinale gegen Rafael Nadal besonders motiviert sein, in diesem Jahr möglichst weit zu kommen.

French Open: Die Setzliste der Herren und Damen

Die Setzliste der Herren bei den French Open 2023:

1 Novak Djokovic

2 Carlos Alcaraz

3 Daniil Medvedev

4 Casper Ruud

5 Stefanos Tsitsipas

6 Andrey Rublev

7 Holger Rune

8 Jannik Sinner

9 Felix Auger-Aliassime

10 Taylor Firtz

Die Setzliste der Damen bei den French Open 2023:

1 Iga Swiatek

2 Aryna Sabalenka

3 Jessica Pegula

4 Ons Jabeur

5 Caroline Garcia

6 Coco Gauff

7 Elena Rybakina

8 Daria Kasatkina

9 Maria Sakkari

10 Petra Kvitova

French Open 2023: Die Teilnehmer im Überblick

Insgesamt 128 Spieler bei den Damen und Herren nehmen an den French Open 2023 teil.

French Open 2023: Murray und Nadal nicht dabei

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Andy Murray verzichtet auf einen Start bei den French Open. Der 36 Jahre alte Schotte war schon in den vergangenen beiden Jahren nicht in Paris an den Start gegangen. Der zweimalige Olympiasieger, der seit 2019 mit einer Teilprothese in der Hüfte spielt, verlegt seinen Fokus auf die Rasensaison mit dem Höhepunkt Wimbledon ab 3. Juli.

Zwei seiner drei Majorsiege feierte Murray 2013 und 2016 in Wimbledon. In Paris stand er 2016 im Endspiel und unterlag Novak Djokovic. Auch French-Open-Rekordsieger Rafael Nadal hat verletzt bereits für das Sandplatz-Highlight ab dem 28. Mai abgesagt.

French Open 2023: Übertrag und und Spielplan

