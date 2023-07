DFB-Frauen: Hegering und Lohmann gegen Südkorea einsatzfähig

Hegering hat nach einer Fersenprellung noch kein WM-Spiel in Australien absolviert, Lohmann hatte sich im Abschlusstraining vor dem 6:0-Auftakt gegen Marokko an den Adduktoren verletzt. "Sie hätten jetzt schon zum Einsatz kommen können, aber es wäre ein Notnagel gewesen", stellte Carlson vor dem dritten Gruppenspiel am Donnerstag in Brisbane klar.

Sara Doorsoun hat sich bei der Niederlage gegen Kolumbien eine Muskelblessur im Oberschenkel zugezogen.

© Foto: David Gray/AFP

Doorsoun fällt gegen sicher Südkorea aus

Einen Einsatz gegen Südkorea schloss sie für Doorsoun aus. Noch unklar sei die Lage bei Linksverteidigerin Bei der gegen Kolumbien verletzt ausgewechselten Innenverteidigerin Sara Doorsoun stehe derweil die Diagnostik noch aus, es sei "wahrscheinlich eine muskuläre Verletzung, da warten wir noch auf das MRT", erklärte die Assistenztrainerin.Noch unklar sei die Lage bei Linksverteidigerin Felicitas Rauch nach einer Knieverstauchung.

Termine der Fußball-WM der Frauen 2023

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 finden bis zum 3. August die Vorrundenspiele statt. Die besten zwei Teams der acht Vorrundengruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale. Dieses läuft vom 5. bis zum 8. August. Danach folgen Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale am 20. August in Sydney.

Alle Informationen zum Zeitplan der Fußball-WM der Frauen vom 20. Juli bis 20. August 2023 in der Übersicht:

Vorrunde : Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023

: Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023 Achtelfinale : Vom 5. bis 8. August 2023

: Vom 5. bis 8. August 2023 Viertelfinale : Vom 11. bis 12. August 2023

: Vom 11. bis 12. August 2023 Halbfinale : Vom 15. bis 16. August 2023

: Vom 15. bis 16. August 2023 Spiel um Platz 3 : 19. August 2023

: 19. August 2023 Finale: 20. August 2023

Wann spielt Deutschland bei der Frauen-WM?

Der deutsche Kader bei der Frauen-WM