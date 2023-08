Die FIFA untersucht einen mutmaßlichen Vorfall rund um das Nationalteam von Sambia bei der Frauen-WM. Es geht um den Vorwurf der sexuellen Belästigung. Es habe es eine "Beschwerde wegen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit der sambischen Frauen-Nationalmannschaft gegeben", teilte der Weltverband am Freitag mit: "Die FIFA nimmt jede Anschuldigung von Fehlverhalten sehr ernst und verfügt über ein klares Verfahren für jeden im Fußball, der einen Vorfall melden möchte." Schlimme Vorwürfe bei der Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland Es habe es eine "Beschwerde wegen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit der sambischen Frauen-Nationalmannschaft gegeben", teilte der Weltverband am Freitag mit: "Die FIFA nimmt jede Anschuldigung von Fehlverhalten sehr ernst und verfügt über ein klares Verfahren für jeden im Fußball, der einen Vorfall melden möchte."

Brüste berührt? FIFA untersucht Vorfall rund um sambisches Nationalteam

Unter Berufung auf die Vertraulichkeit wurden keine Einzelheiten genannt. Medienberichten zufolge soll es um einen Vorfall gehen, bei dem Trainer Bruce Mwape angeblich die Brüste einer Spielerin berührt haben soll.

Der sambische Fußball-Verband FAZ zeigte sich über die Anschuldigungen überrascht, da er keinerlei Beschwerden von Spielerinnen oder der Reisedelegation erhalten habe. Der Verband verlange vom Team und Mitarbeitern "die höchsten Standards der Integrität und Transparenz", hieß es in einem Statement.

Sambische Verband kündigt Maßnahmen an

Der Verband kündigte disziplinarische Maßnahmen an, "sobald wir eine offizielle Beschwerde erhalten oder uns Beweise vorgelegt werden". Sambia war nach einem Sieg aus drei Spielen in Australien und Neuseeland als Gruppendritter ausgeschieden. Die Polizei in Neuseeland habe keine Beschwerde erhalten, "wurde jedoch auf einen angeblichen Vorfall aufmerksam gemacht. Und nach ersten Ermittlungen mussten keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden", sagte ein Polizeisprecher.

Termine der Fußball-WM der Frauen 2023

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 fanden bis zum 3. August die Vorrundenspiele statt. Die besten zwei Teams der acht Vorrundengruppen qualifizierten sich für das Achtelfinale. Dieses läuft vom 5. bis zum 8. August. Danach folgen Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale am 20. August in Sydney.

Alle Informationen zum Zeitplan der Fußball-WM der Frauen vom 20. Juli bis 20. August 2023 in der Übersicht:

Vorrunde : Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023

: Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023 Achtelfinale : Vom 5. bis 8. August 2023

: Vom 5. bis 8. August 2023 Viertelfinale : Vom 11. bis 12. August 2023

: Vom 11. bis 12. August 2023 Halbfinale : Vom 15. bis 16. August 2023

: Vom 15. bis 16. August 2023 Spiel um Platz 3 : 19. August 2023

: 19. August 2023 Finale: 20. August 2023

Mit Material von sid