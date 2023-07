Frauen-WM 2023: Hegering und Oberdorf werden wohl nicht rechtzeitig fit

Abwehrchefin Marina Hegering hat eine Fersenprellung, Mittelfeld-Abräumerin Lena Oberdorf eine Oberschenkelverletzung. Die beiden Wolfsburgerinnen waren im vergangenen Jahr wichtige Stützen des zweimaligen Weltmeisters auf dem Weg ins EM-Finale.

Voss-Tecklenburg bleibt dennoch zuversichtlich

Trotz der prominenten Ausfälle zeigt sich Voss-Tecklenburg vor dem Auftakt zuversichtlich. "Wir sind genau im Plan und haben keine Jetlag-Themen mehr", sagte die Bundestrainerin: "Es war genau richtig, wie wir es angegangen sind." "MVT" peilt nach wie vor den Triumph in Australien und Neuseeland an. "Wir haben die Erwartungen geschürt. Wir wollen um Titel mitspielen", betonte sie: "Uns wird nicht alles gelingen. Aber wir versprechen: Wir werden Leidenschaft und Intensität sehen. Wir werden an und über unsere Grenzen gehen."

Oberdorf über großen Erwartungsdruck: "Hatte mir Leichtigkeit geraubt"

Lena Oberdorf hat kurz vor dem WM-Start Einblicke über den schweren Umgang mit dem großen Erwartungsdruck zugelassen. "Ich hatte mir meine Leichtigkeit geraubt", sagte sie dem Stern. "Ich dachte: Was, wenn ich schlecht spiele? Sagen dann alle: Wie konnte die unter den besten Fußballerinnen der Welt landen?", fügte Oberdorf an, die 2022 bei der Wahl zu Europas Spielerin des Jahres Dritte wurde und bei der Vergabe des Ballon d'Or Vierte. Mit Atemtechniken, die sie im Bus auf dem Weg zum Stadion oder in der Kabine anwendet, schafft sie es, wieder zu sich zu finden. "Ich bin dann ausgeloggt, das muss seltsam aussehen", sagte Oberdorf: "Maximal zehn Minuten, dann merke ich, wie ich mich beruhige. Und alles fällt von mir ab."

Frauen-WM: Spielplan als PDF zum Downloaden und Ausdrucken

Wann spielt Deutschland bei der Frauen-WM?

Alle Stadien und Spielorte in Australien und Neuseeland