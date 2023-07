Beim zweiten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft am Sonntag fehlt der kolumbianische Cheftrainer Nelson Abadía. Der Coach des Südamerika-Vizemeisters ist von der FIFA gesperrt. Wechsel beim deutschen Gegner Kolumbien bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland. Dieses Mal ist aber nicht eine verletzte Spielerin betroffen, sondern der Cheftrainer.

Nelson Abadía muss wieder auf der Tribüne Platz nehmen

Nach dem Auftaktsieg Kolumbiens gegen Südkorea wurde der 67-Jährige am Spielfeldrand von Co-Trainer Angelo Marsiglia ersetzt und bei der Pressekonferenz nach der Partie von seinem Sohn Manuel Abadía, der ebenfalls zum Betreuerteam des deutschen Gegners gehört.

Kolumbiens gesperrter Trainer mit viel Vertrauen in sein Team

Trainer Abadía hat trotz seiner Sperre viel Vertrauen in seine Mannschaft: „Ich glaube derart an sie und bin so von ihnen überzeugt, dass ich nach Hause gehen und das Spiel im Fernsehen anschauen könnte und ganz ruhig wäre.“

Sperre noch aus 2015 und Rote Karte im Endspiel der Copa América

Kolumbiens Coach hatte sich seine Sperre bereits bei der WM 2015 eingehandelt, als er noch Co-Trainer der Auswahl war. Zudem hatte er im Endspiel der Copa América im vergangenen Jahr, als die Kolumbianerinnen Brasilien mit 0:1 unterlagen, die Rote Karte gesehen. Im dritten Vorrundenspiel am 3. August in Perth gegen Marokko darf Abadíá wieder von der Seitenlinie aus coachen.

Termine der Fußball-WM der Frauen 2023

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 finden bis zum 3. August die Vorrundenspiele statt. Die besten zwei Teams der acht Vorrundengruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale. Dieses läuft vom 5. bis zum 8. August. Danach folgen Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale am 20. August in Sydney.

Alle Informationen zum Zeitplan der Fußball-WM der Frauen vom 20. Juli bis 20. August 2023 in der Übersicht:

Vorrunde : Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023

: Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023 Achtelfinale : Vom 5. bis 8. August 2023

: Vom 5. bis 8. August 2023 Viertelfinale : Vom 11. bis 12. August 2023

: Vom 11. bis 12. August 2023 Halbfinale : Vom 15. bis 16. August 2023

: Vom 15. bis 16. August 2023 Spiel um Platz 3 : 19. August 2023

: 19. August 2023 Finale: 20. August 2023

