Vom 20. Juli bis zum 20. August findet die Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland statt. Zum ersten Mal sind gleich zwei Länder Gastgeber einer Frauen-WM im Fußball. Bis zum Finale werden insgesamt 64 Spiele in zehn verschiedenen Stadien ausgetragen.

Wir stellen euch alle Spielorte inklusive der Stadien für die WM 2023 in Australien und Neuseeland vor.

Wie viele Stadien und Spielorte gibt es bei der Frauen-WM 2023?

Die 64 WM-Spiele wird in zehn Stadien an neun verschiedenen Spielorten in Australien und Neuseeland ausgetragen. Die Weltmeisterschaft der Frauen wird in den Spielorten Sydney, Brisbane, Perth, Melbourne, Adelaide in Australien und Auckland, Wellington sowie Dunedin in Neuseeland gespielt.

Alle Stadien der Frauen-WM 2023 im Überblick

Eine Übersicht aller Arenen der Fußball-WM der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland:

Stadium Australia

Spielort : Sydney

: Sydney Spiele : 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale, Finale

: 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale, Finale Kapazität: 83.500

Sydney Football Stadium

Spielort : Sydney

: Sydney Spiele : 6 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

: 6 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale Kapazität: 42.512

Brisbane Stadium

Spielort : Brisbane

: Brisbane Spiele : 5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3

: 5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3 Kapazität: 52.263

Melbourne Rectangular Stadium

Spielort : Melbourne

: Melbourne Spiele : 4 Gruppenspiele, 2 Achtelfinale

: 4 Gruppenspiele, 2 Achtelfinale Kapazität: 30.052

Perth Oval

Spielort : Perth

: Perth Spiele : 5 Gruppenspiele

: 5 Gruppenspiele Kapazität: 22.225

Hindmarsh Stadium

Spielort : Adelaide

: Adelaide Spiele : 3 Gruppenspiele

: 3 Gruppenspiele Kapazität: 18:435

Eden Park

Spielort : Auckland

Auckland Spiele : 5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale

: 5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale Kapazität: 48.276

Wellington Regional Stadium

Spielort : Wellington

: Wellington Spiele : 5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale

: 5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale Kapazität: 39.000

Dunedin Stadium

Spielort : Dunedin

: Dunedin Spiele : 6 Gruppenspiele

: 6 Gruppenspiele Kapazität: 28.744

Waikato Stadium

Spielort : Hamilton

: Hamilton Spiele : 5 Gruppenspiele

: 5 Gruppenspiele Kapazität: 25.111

In welchen Stadien spielen die Vorrundengruppen?

Da es mit Australien und Neuseeland zwei Gastgeberländer gibt, hat die FIFA zusammen mit den WM-Organisatoren beschlossen, dass jede Gruppe ihre Spiele ausschließlich in einem der beiden Länder austrägt. Konkret bedeutet dies, dass vier Gruppen ihre gesamten Spiele in Neuseeland austragen und vier in Australien. Dabei gilt folgende Regel: Die ungeraden Gruppen A, C, E und G spielen in den Stadien Neuseelands, während die geraden Gruppen B, D, F und H in Australien antreten.

Die Gruppen A, C, E und G spielen im Eden Park (Auckland), im Dunedin Stadium (Dunedin), im Wellington Regional Stadium (Wellington) und im Waikato Stadium (Hamilton). Die Gruppen B, D, F und H (mit Deutschland) treten im Brisbane Stadium (Brisbane), im Perth Oval (Perth), im Melbourne Rectangular Stadium (Melbourne) und im Sydney Football Stadium (Sydney) an. Das Spiel um Platz 3 findet in Brisbane statt. Das WM-Finale 2023 wird in Sydney ausgetragen.

Wann spielt die Deutschland bei der Frauen-WM?