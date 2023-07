Prämien bei der Frauen-WM 2023: Wie viel bekommen die Nationalspielerinnen?

Der Gewinn des WM-Titels beim Turnier in Australien und Neuseeland würde jeder deutschen Nationalspielerin 252.000 Euro an Prämie bescheren. Zum Vergleich: Die Männer hätten bei einem WM-Sieg in Katar 400.000 Euro erhalten. Bei dieser Frauen-WM gibt es zwar deutlich mehr Geld als bislang, innerhalb des DFB aber noch keine gleichen Prämienzahlungen für die Frauen und Männer. Die Fifa zahlt erstmals die Gelder direkt an die Spielerinnen aus. Der DFB hat in der Folge darauf verzichtet, dieses Geld zu erhöhen.

Die Prämien für die deutschen Nationalspielerinnen bei der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland in der Übersicht:

Gruppenphase: rund 30.000 Euro

Achtelfinale: 50.000 Euro

Viertelfinale: 80.000 Euro

4. Platz: 150.000 Euro

3. Platz: 160.000 Euro

Vizeweltmeister: 175.000 Euro

: 175.000 Euro Weltmeister: 252.000 Euro

Popp zu WM-Prämien: "Wir sind mehr als zufrieden"

Kapitänin Alexandra Popp hält Diskussionen um eine Equal-Pay-Aufstockung der WM-Prämien für die deutschen Fußballerinnen durch den DFB derzeit für unpassend.

Kapitänin Alexandra Popp führt die deutsche Nationalmannschaft der bei Frauen-WM 2023 an. Mit den möglichen Prämien ist sie zufrieden.

"Wir können uns jetzt nicht beschweren, was diese Zahlen gerade angeht. Es wäre ein absolut falsches Zeichen, wenn man sich jetzt hinstellen und sagen würde: Wir wollen aber mehr", sagte Popp vor dem Turnier. Das Nationalteam sei "schon mehr als zufrieden" mit den durch den Weltverband FIFA festgelegten Summen.

Termine der Fußball-WM der Frauen 2023

Die Vorrunde der Fußballweltmeisterschaft der Frauen 2023 findet bis zum 3. August statt. Die besten zwei Teams der acht Vorrundengruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale. Dieses läuft vom 5. bis zum 8. August. Danach folgen Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale am 20. August in Sydney.

Vorrunde: Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023

Achtelfinale: Vom 5. bis 8. August 2023

Viertelfinale: Vom 11. bis 12. August 2023

Halbfinale: Vom 15. bis 16. August 2023

Spiel um Platz 3: 19. August 2023

: 19. August 2023 Finale: 20. August 2023

Wann spielt Deutschland bei der Frauen-WM?

