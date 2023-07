Auftaktsiege für die beiden Gastgeber bei der Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland. Mit jeweils 1:0 setzen die Heim-Mannschaften durch. Neuseeland besiegt Norwegen, Australien triumphiert gegen Irland.

Neuseeland gewinnt Eröffnungsspiel der Fußball-WM der Frauen

Die neuseeländische Auswahl von Trainerin Jitka Klimková setzte sich im Eden Park von Auckland mit 1:0 (0:0) gegen Norwegen durch. Hannah Wilkinson traf vor 42.137 Zuschauern in der 48. Minute. Ihre Teamkollegin Ria Percival schoss einen Handelfmeter kurz vor Schluss an die Latte (90.).

Auch Co-Gastgeber Australien gewinnt zum Auftakt

75.784 Fans brüllten Australien im Australia Stadium in Sydney gegen Irland zum ersten Sieg - auch ohne die angeschlagene Starspielerin Sam Kerr (FC Chelsea) reichte es zu einem 1:0. Neuseeland hatte zuvor im Eröffnungsspiel mit einem 1:0 (0:0) gegen Ex-Weltmeister Norwegen überrascht. "Ich wollte dies mit allen teilen, damit es keine Ablenkung von dem gibt, was wir hier erreichen wollen", schrieb sie in einer Mitteilung. Vierte Mannschaft in der Gruppe B sind die Philippinen.

Frauen-WM: Spielplan als PDF zum Downloaden und Ausdrucken

Wann spielt Deutschland bei der Frauen-WM?

Der deutsche Kader bei der Frauen-WM