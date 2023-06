Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga, plant der FC Schalke 04 den direkten Wiederaufstieg. Am 26. Juni begannen die Königsblauen im Parkstadion mit der Vorbereitung auf die Saison 2023/24.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um den Sommerfahrplan des FC Schalke 04.

FC Schalke 04 Trainingsauftakt: Wann begann der FC Schalke 04 mit dem Training?

Die Profis vom FC Schalke 04 begannen mit der Sommervorbereitung am 26. Juni 2023. Dort gab es eine öffentliche Einheit im Parkstadion. Zum Trainingsstart fehlten sieben Spieler aufgrund von Verletzungen oder Länderspielreisen. Zwei Tage zuvor, am 24. Juni, fanden bereits die üblichen Leistungs- und Medizintests statt.

Wann und gegen wen stehen die ersten Testspiele des FC Schalke 04 an?

Bislang sind sechs Testspiele in der Sommervorbereitung des FC Schalke 04 geplant. Das erste ist für den 1. Juli 2023 um 15:30 Uhr angesetzt. Gegner wird der SC Spelle-Venhaus sein. Fünf Tage später, am 6. Juli 2023, treten die Königsblauen gegen den 1. FC Bocholt an. Zwei weitere Testspiele sind im Trainingslager geplant, jedoch steht bisher nur ein Gegner fest. Am 11. Juli 2023 trifft der FC Schalke 04 auf den FC Kopenhagen. Das bislang letzte Testspiel der Königsblauen ist am 22. Juli in der Veltins-Arena. Der Gegner hier wird FC Twente Enschede sein. Anstoß der Partie ist um 13:30 Uhr.

Zwei Testspiele sind im Traingslager im österreichischen Mittersill geplant.

© Foto: Bernd Thissen/dpa

Alle Infos zum Sommertrainingslager 2023 des FC Schalke 04.

Die Königsblauen werden zum siebten Mal ihr Sommertrainingslager in Mittersill (Österreich) abhalten. Die Mannschaft wird sich vom 8. bis zum 16. Juli 2023 dort intensiv auf die Saison 2023/24 vorbereiten. Während des neuntägigen Aufenthalts sind auch zwei Testspiele angesetzt.

Schalke 04 Sommervorbereitung 2023 – Die wichtigsten Termine im Überblick