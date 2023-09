Der FC Bayern München hat den 4:0-Sieg im DFB-Pokal bei Preußen Münster teuer bezahlt. Nationalspieler Serge Gnabry hat sich in der Partie den Arm gebrochen und wird mehrere Wochen ausfallen. Der 28-Jährige erlitt am Dienstagabend beim 4:0 des FC Bayern in der ersten DFB-Pokalrunde beim Drittligisten Preußen Münster eine Fraktur des linken Unterarms. Das bestätigte Trainer Thomas Tuchel beim Sender Sky.

Armbruch bei Gnabry nach vier Minuten

Gnabry war bereits in der vierten Minute der Partie mit Münsters Torwart Johannes Schenk zusammengeprallt. Er hatte kurz weiter gespielt, war dann aber ausgewechselt worden. Später saß er im Team-Anorak auf der Bank.

Tuchel: „Es ist schon bitter“

„Er wird in München operiert. Es ist schon bitter. Er ist ein wichtiger Spieler und ein super Charakter“, sagte Tuchel im Interview. Mittelfeldspieler Leon Goretzka fand es "extrem ärgerlich", machte Gnabry aber auch Mut: "Ich hatte selber das Ding auch mal gebrochen, wir spielen ja zum Glück Fußball, da wird es nicht ganz so lang dauern."

Für Serge Gnabry war das Pokalspiel in Münster nach nur vier Minuten verletzungsbedingt beeendet.

© Foto: Friso Gentsch/dpa

Gnabry fällt auch in der Nationalmannschaft aus

Damit wird Offensivspieler Gnabry auch dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann bei dessen Debüt auf der USA-Reise (9. bis 18. Oktober) der Nationalmannschaft fehlen. In knapp zwei Wochen bricht der Tross bereits auf, in Amerika sind Tests gegen die USA und Mexiko vereinbart.