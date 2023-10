Das wäre ein herber Schlag für den FC Bayern München! Leroy Sané will im Sommer eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft treffen. Dabei scheint auch ein Wechsel nach Spanien möglich.

Bayern, Barcelona oder Real? Sané-Zukunft offen

Im Raum steht, ob er seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister verlängert oder noch einmal ins Ausland wechselt. Das berichtet die „Sport Bild“. Als mögliche Interessenten werden Real Madrid und der FC Barcelona genannt. Sané ist derzeit bis Juni 2025 an den FC Bayern gebunden, und laut dem Magazin gab es bisher keine Gespräche zwischen dem Verein und dem Nationalspieler.

Sané überzeugt diese Saison beim FC Bayern

Sané wechselte im Jahr 2020 von Manchester City nach München und erlebt derzeit seine bislang beste Saison im Bayern-Trikot. Seit Trainer Thomas Tuchel auf der Trainerbank sitzt, hat er einen Leistungssprung gemacht In den bisherigen sechs Bundesliga-Spielen erzielte er bereits fünf Tore, und auch in den beiden Champions-League-Spielen war er einmal erfolgreich.

Bayern gewinnen Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen

Der FC Bayern München hat am zweiten Gruppenspieltag der Champions League nach einem Rückstand noch den zweiten Sieg geschafft. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann am Dienstag 2:1 beim FC Kopenhagen. Jamal Musiala und der eingewechselte Mathys Tel sorgten mit ihren Toren in der 67. und 83. Minute für den Erfolg. Damit sind die Münchner seit nun mehr 36 Gruppenspielen in der Champions League ungeschlagen. Lukas Lerager brachte Kopenhagen in der 56. Minute zunächst in Führung. Im nächsten Spiel geht es für den FC Bayern am 24. Oktober zu Galatasaray Istanbul.