Der FC Bayern hat in einem spektakulären Spiel in der Champions League mit 4:3 gegen Manchester United gewonnen. Der Sieg bringt 3 Punkte in der Gruppenphase und Münchens Thomas Müller wieder ein Stück näher an einem Rekord von Cristiano Ronaldo.

100. Sieg für Müller in Champions League

Der Sieg des FC Bayern gegen Manchester United war bereits der 100. Sieg von Thomas Müller im 143. Einsatz in der Champions League. Müller ist damit erst der dritte Spieler in der Geschichte der Champions League, der diese Marke knacken konnte. Bislang gelang dies nur Superstar Cristiano Ronaldo (115) und Real Madrids Torwart-Idol Iker Casillas (101). Gegen United war Müller erst in der 87. Minute für Harry Kane eingewechselt worden.

Müller: „Eine verrückt lange Zeitreise“

"Wenn man jetzt ein bisschen melancholisch werden will und historisch, ist das natürlich wunderbar", sagte Müller: "Wenn man zurückschaut, ist das eine verrückt lange Zeitreise gewesen, die ich hier in der Champions League verbringen darf. Aber wir sind ja noch nicht fertig - und ich auch noch nicht..."

Die Champions League-Gruppe von Bayern München

Der FC Bayern hat in der Champions League-Saison 2023/24 eine vermeintlich machbare Gruppe erwischt. Neben Manchester United bekommt es der FCB mit dem FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul zu tun. Die Gruppe A in der Übersicht:

Galatasaray Istanbul

BFC Kopenhagen

Manchester United

FC Bayern München

Wann findet das Champions League Finale 2024 statt?

Das Finale der 69. Saison der Champions League wird am Samstag, dem 1. Juni 2024, im berühmten Wembley-Stadion in London ausgetragen.

Das letzte Mal, als dieses Stadion den Schauplatz für das Champions League-Finale war, standen mit dem BVB und den Bayern gleich zwei deutsche Teams im Finale. Die Münchner setzten sich 2013 knapp mit einem 2:1-Sieg durch.