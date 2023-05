Im Falle einer Niederlage wäre die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis am Abend auf finnische Schützenhilfe gegen Dänemark angewiesen.

Deutschland muss gegen die Franzosen, für die es um nichts mehr geht, auf den verletzten Berliner Stürmer Manuel Wiederer verzichten. Gelingt der vierte deutsche WM-Sieg in Serie, stünde am Donnerstag das Viertelfinale gegen den Erzrivalen Schweiz an. Bereits 2010 und 2021 hatte sich das deutsche Team gegen Schweiz im WM-Viertelfinale durchgesetzt.