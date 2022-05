Last-Minute-Wahnsinn und Tor-Garant Karim Benzema: Die Comeback-Könige von Real Madrid haben das Traumfinale gegen den FC Liverpool in der Königsklasse perfekt gemacht. Mit einem Doppelpack in der letzten Minute durch Rodrygo und dem goldenen Elfmeter-Tor von Benzema in der Verlängerung versetzten die Königlichen dem englischen Meister mit Startrainer Pep Guardiola am Mittwoch beim dramatischen 3:1 (2:1, 0:0) im Halbfinal-Rückspiel der Champions League den bitteren K.o. Damit steht Real erstmals seit 2018 wieder im Finale, und wieder heißt am 28. Mai in Paris der Gegner FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Man City, das im Hinspiel noch 4:3 gewonnen hatte, muss dagegen den Traum vom ersten Henkelpokal erneut verschieben.

Zweimal der für Toni Kroos eingewechselte Rodrygo (90. und 90.+1) rettete Real in die nicht mehr für möglich gehaltene Verlängerung, in der Benzema per Foulelfmeter für die Entscheidung sorgte (95.). Für den Franzosen war es bereits das 15. Königsklassen-Tor in dieser Saison. Dabei wähnte sich Man City nach dem Tor von Riyad Mahrez (73.) bereits klar auf Final-Kurs.

Nach dem Tore-Spektakel im Hinspiel ging der Wahnsinn im Estadio Santiago Bernabeu weiter. Wie schon im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain und im Viertelfinale gegen den FC Chelsea rissen Benzema und Co. noch ein verloren geglaubtes Spiel herum. Hochklassiger Fußball wurde auch geboten. Und es ging emotional zur Sache, ob an der Seitenlinie beim noch etwas hektischer agierenden Guardiola oder auf dem Rasen, wo Real-Superstar Luka Modric und City-Profi Aymeric Laporte aneinandergerieten.

Mit den Fans im Rücken agierten die Madrilenen deutlich druckvoller als vor Wochenfrist, vor allem der schnelle Außenstürmer Vinicius Junior bereitete der City-Defensive große Probleme. Das Guardiola-Team konnte sein dominantes Angriffsspiel nicht wie gewünscht aufziehen. Die großen Torchancen blieben in den ersten 45 Minuten aber aus. Nach der Pause schaltete Real einen Gang höher.

Vinicius Junior hatte wenige Sekunden nach Wiederbeginn gleich die Riesenchance zur Führung, kurz darauf wurde ein Schuss von Modric abgeblockt (52.). Doch jubeln durften die Engländer – und Ilkay Gündogan hatte seinen Anteil. Kurz nach seiner Einwechslung leitete er einen Angriff ein, den der algerische Nationalspieler Mahrez aus halbrechter Position vollendete.

Danach hätte Manchester Citys Jack Grealish mit zwei Riesenchancen alles klar machen müssen. Das sollte sich rächen, als Rodrygo für die sensationelle Wende sorgte. In der Verlängerung wurde dann Benzema von Ruben Dias gefoult, der Franzose verwandelte eiskalt.