Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Vor dem insgesamt 104. Aufeinandertreffen in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist die Ehrfurcht des Tabellenführers vor den schwäbischen Gästen groß. Was viel mit den gezeigten Leistungen des Aufsteigers in dieser Saison zu tun hat. Und ...