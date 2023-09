Vom 25. August bis zum 10. September 2023 findet die Basketball-Weltmeisterschaft der Männer statt. Austragungsländer sind Japan, Indonesien und die Philippinen.

Die Deutschen stehen zum ersten Mal seit der WM 2002 in den USA im Halbfinale. Damals hatte das Team um Basketball-Ikone Dirk Nowitzki Bronze geholt. In einem möglichen Finale am Sonntag würde der EM-Dritte auf den früheren Bundestrainer Svetislav Pesic und Serbien treffen. Der Vizeweltmeister von 2014 hatte sich zuvor am Freitag mit 95:86 (52:39) gegen Kanada durchgesetzt.

Wann findet das Finale statt? Wie funktioniert der Modus der Basketball-WM? Alle Infos hier.

Basketball-WM Finale: Uhrzeit, Datum und Austragungsort

Die Basketball-Weltmeisterschaft 2023 endet an diesem Sonntag, den 10. September mit dem Finale. Das Endspiel der Weltmeisterschaft ist für 14.40 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Ausgetragen wird die Partie in der Mall of Asia Arena im philippinischen Manila. Die Arena bietet Platz für bis zu 20.000 Zuschauer.

Spiel : Basketball-WM 2023, Finale

: Basketball-WM 2023, Finale Datum : 10. September 2023

: 10. September 2023 Start : 14.40 Uhr

: 14.40 Uhr Spielort : Mall of Asia Arena, Manila (Philippinen)

: Mall of Asia Arena, Manila (Philippinen) Paarung : Deutschland/ USA vs. Serbien

: Deutschland/ USA vs. Serbien Übertragung: MagentaSport

Basketball-WM: Läuft das Finale im Free-TV?

Wie die Bild berichtet, soll bei einem deutschen Finaleinzug das Endspiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vom ZDF übertragen werden. Bisher laufen alle Partien des Turniers exklusiv bei MagentaSport, die deutschen Spiele sogar kostenlos. Das Halbfinale am Freitag gegen die USA läuft auch ausschließlich auf der Plattform der Telekom. DBB-Präsident Ingo Weiss hatte sich zuletzt kritisch gegenüber den TV-Sendern geäußert.: „Erst mal will ich sagen, dass Magenta bei der Übertragung hier einen großartigen Job macht. Aber dass sich kein Sender gefunden hat, der die Rechte von Magenta erwirbt und die Spiele zeigt, das erzürnt mich. Vielleicht sind ARD und ZDF auch zu konservativ, sich an spannende Sportarten wie Basketball heranzuwagen. Und mit dem Quoten-Argument muss mir niemand kommen – die öffentlich-rechtlichen Sender haben einen Auftrag. Ich hoffe, dass sich bei den Sendern noch etwas bewegt.“

Basketball: Der deutsche WM-Kader

