Deutschland steht im Halbfinale der Basketball-Weltmeisterschaft und trifft am Freitag, den 8. Septembe auf die USA. Für das DBB-Team ist es nicht nur das wichtigste Länderspiel seit dem EM-Finale vor 18 Jahren, sondern auch eine historische Basketball-Chance: in der riesigen Mall of Asia Arena von Manila ist der erstmalige Einzug ins WM-Endspiel möglich.

Wie stehen die deutschen Chancen auf den Einzug ins Finale? Wir haben die USA näher unter die Lupe genommen.

Basketball-WM: USA wird von Star-Trainer gecoacht

Der größte Star des Topfavoriten sitzt auf der Bank. An der Seite von Michael Jordan gewann Steve Kerr einst drei NBA-Titel, später kamen noch zwei Ringe mit den San Antonio Spurs und bislang vier weitere als Trainer der Golden State Warriors hinzu. Der Mann weiß also nur zu gut, wie Gewinnen geht. Um nichts anderes geht es in Manila für die Amerikaner, die Deutschland am Freitag im WM-Halbfinale erwarten.

Wie stark ist der Kader der USA?

Weil die WM in den Staaten nur wenig interessiert, muss Kerr ohne die größten Namen des Basketballs auskommen - etwa LeBron James, Stephen Curry oder Kevin Durant sind nicht dabei. Und trotzdem verfügen die USA, die bei der vorigen WM 2019 in China nur Siebter geworden waren, wohl über den tiefsten Kader. Spieler wie Kapitän Jalen Brunson, Pass-Künstler Tyrese Haliburton oder Scoring-Maschine Anthony Edwards können jederzeit ein Spiel alleine entscheiden.

Die USA sind nicht unschlagbar

Zu Recht sagte jedoch Deutschlands Basketball-Ikone Dirk Nowitzki bereits vor der WM, dass die USA "schlagbar" seien. Das bewiesen nicht nur die Deutschen, die in der Vorbereitung zwischenzeitlich mit 16 Punkten gegen den Favoriten führten und nur knapp verloren. Litauen zog den Amerikanern bei deren überraschender 104:110-Pleite in der Zwischenrunde den Zahn, weil der fünfmalige Weltmeister körperlich erst spät dagegen hielt. Vielleicht war auch etwas Arroganz dabei.

So stehen die deutschen Chancen

Deutschland tritt mit makelloser WM-Bilanz an, das Herbert-Team ist als einziger der 32 Teilnehmer noch ungeschlagen. Die Stärken der deutschen Mannschaft liegen in der individuellen Klasse von Dennis Schröder oder Franz Wagner, aber auch in einem sensationellen Teamgeist. Wenn die Aushängeschilder Probleme haben, dann springen andere Akteure aus der zweiten Reihe in die Bresche. Das macht das DBB-Team so unberechenbar. Zudem bewies das deutsche Team gegen Lettland Nervenstärke. Wenn die deutsche Mannschaft, ihre Leistung nun auch im Halbfinale abrufen kann, dann könnte für die USA ein ungemütlicherer Abend werden, als sie es sich selbst wohl ausrechnen.

USA gegen Deutschland: Die Wettquoten

Der Sportwettenanbieter bwin sieht die deutsche Basketball-Nationalmannschaft im WM-Halbfinale gegen die USA am Freitag in der klaren Außenseiterrolle. Einen Sensationssieg über den fünfmaligen Weltmeister belohnen die Buchmacher mit der Quote 4,60. Werden die USA ihrer Favoritenrolle hingegen gerecht und besiegen das DBB-Team, zahlt bwin das 1,20-Fache des Einsatzes zurück. Im anderen Halbfinale wird Kanada (Quote 1,45) als Favorit gegenüber Serbien (2,80) angesehen.