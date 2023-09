Die deutschen Basketballer haben bei der Weltmeisterschaft in Asien den ersten Halbfinaleinzug seit 21 Jahren schaffen. Am Mittwoch ging es in der philippinischen Hauptstadt Manila gegen Außenseiter Lettland. Die Erfolgsserie geht weiter: Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert besiegte Außenseiter Lettland am Mittwoch in Manila mit 81:79 (36:34) und trifft nun in der Vorschlussrunde auf Topfavorit USA.

Deutschland gegen USA: Wann steht das Halbfinale an?

Deutschland steht im Halbfinale gegen die USA. Als einziges ungeschlagenes Team dieser WM werden Schröder und Co. am Freitag um 14.40 Uhr die Olympiasieger von Starcoach Steve Kerr fordern und um den ersten WM-Finaleinzug kämpfen. Gegen die Letten, die zuvor Weltmeister Spanien und Vize-Europameister Frankreich ausgeschaltet hatten, hatte das Herbert-Team vor 7584 Zuschauern sehr viel Mühe.

Basketball-WM 2023: Wer überträgt Deutschland gegen USA im TV?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Das Halbfinale der DBB-Auswahl gegen die USA wird kostenlos im TV gezeigt. Auf der Plattform Magenta Sport wird diese Partie live und in voller Länge übertragen. Eigentlich ist der Anbieter der Telekom kostenpflichtig und kann nur mit einem abgeschlossenen Abonnement genutzt werden. Die WM-Spiele der deutschen Basketball-Mannschaft sind davon allerdings ausgenommen. Alle weiteren Partien der Basketball-WM werden ebenfalls von Magenta Sport übertragen, hier wird hingegen ein Abo benötigt.

Magenta Sport jetzt für nur 7,95 Euro im Monat*

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden – entweder im günstigen Jahresabo oder im flexiblen Monatsabo. Bei der Basketball-WM zeigt MagentaSport alle WM-Spiele live, die deutschen Spiele kostenlos.

Mit Magenta Sport sind alle Spiele der Basketball-WM live und auf jedem Gerät abrufbar. Erleben Sie MagentaSport, wann und wo immer du möchtest. Sichere dir Magenta Sport jetzt für 7,95 Euro im Monat und spare 60 Euro im Jahr. Erleben Sie MagentaSport, wann und wo immer du möchtest. Sichere dir Magenta Sport jetzt für 7,95 Euro im Monat und spare 60 Euro im Jahr. Hier geht es zum Angebot.

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.