Bleibt sie der Frauen-Nationalmannschaft erhalten oder geht sie? Alexandra Popp hat angedeutet, dass sie bei den kommenden Länderspielen auflaufen wird. Ein klares Bekenntnis für die Zukunft ist das aber nicht.

Popp bleibt wohl in der Frauen-Nationalmannschaft

Auf die Frage, ob sie in den beiden Spielen am 27. Oktober gegen Wales und am 31. Oktober in Island noch dabei sein werde, sagte sie geheimnisvoll: „Ich denke.“ Im ZDF antwortete die Fußballerin des Jahres nach dem 4:0 gegen Island in der Nations League auf die Frage, ob es ihr letztes Länderspiel gewesen sei: „Wir haben jetzt ein Spiel gewonnen, aber ich glaube, dass wir noch nicht eine gewisse Klarheit und Sicherheit in der Mannschaft haben, um schon Tschüss zu sagen.“

Popps mittelfristige Zukunft im DFB-Team bleibt ungewiss

Auf eine mittelfristige Zukunft im Nationalteam will sich Popp nicht festlegen. „Grundsätzlich ist es offen, solange wir diese Sicherheit nicht wieder auf dem Platz haben“, sagte die Torjägerin vom VfL Wolfsburg. Vor dem 0:2 gegen Dänemark zum Start in für die Olympia-Qualifikation entscheidende Nations League hatte sie erklärt, dass ihre Zukunft in der Auswahl über die aktuellen Länderspiele hinaus offen sei.

Entscheidung unabhängig von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg