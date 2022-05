So sehen Sieger aus. Oder? Daniel Günther (rechts) erzielte in Schleswig-Holstein ein Rekordergebnis für die CDU. Parteichef Friedrich Merz freut sich darüber und Hendrik Wüst (links) hofft, dass ihm das Kunststück in Nordrhein-Westfalen ebenfalls gelingt. © Foto: Michael Kappeler/dpa