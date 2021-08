Lernen von den Thüringern: Weil es kostenlos eine Bratwurst dazu gab, ließen sich in Sonneberg 100 Menschen mehr impfen, als das an anderen Tagen der Fall ist. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) lobte den Ansatz. „Wir müssen die Leute überzeugen. Lebensnahe Angebote gehören dazu“, twitterte er.

Das Vorgehen der Thüringer ist deshalb so interessant, weil das Impftempo in Deutschland in den vergangenen Wochen stark nachgelassen hat. Um dem Coro...