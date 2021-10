Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär, kommt am Tagungsort für die Sondierungsgespräche von SPD, FDP und Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung an. Er wird von von Fridays for Future Aktivisten, Greenpeace und Campact empfangen, die für den Klimaschutz und gegen Rüstungsexporte demonstrieren. © Foto: Kay Nietfeld/dpa