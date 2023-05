Vor den Büroräumen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin fährt jedes Verkehrsmittel, das die Mobilität in Deutschland hergibt. Im Südosten der Stadt teilen sich Autos, Lkw und Busse eine vierspurige Straße, Radfahrer strampeln an Fußgängern vorbei, die zur S-Bahn-St...