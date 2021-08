Einen Tag nach dem Triell zur Bundestagswahl vonundscheint sich der Aufwärtstrend derzu verfestigen: Weniger als vier Wochen vor der Bundestagswahl sieht eine weiteredie SPD mit Kanzlerkandidat Scholz vorn. Im Meinungstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa für „Bild“ erreichen die Sozialdemokraten, ein Plus von zwei Prozentpunkten innerhalb einer Woche. Damit liegen sie nun klar vor CDU/CSU, die mit minus drei Punkten nur noch auf 20 Prozent kommt. Dieverlieren demnach ebenfalls einen halben Punkt und erreichen 16,5 Prozent. Die FDP legt auf 13,5 Prozent zu (plus 0,5 Punkte), die AfD (11 Prozent) und die Linke (7 Prozent) bleiben stabil. Bereits in der vergangenen Woche und auch am gestrigen Sonntag hatten Umfragen die SPD bereits vor der Union gesehen