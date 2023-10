Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist an diesem Freitag als Reaktion auf den blutigen Angriff der islamistischen Hamas zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel. Der Besuch finde „im Rahmen ihrer aktuellen Krisendiplomatie“ statt, hatte der Sprecher des Auswärtigen Amts am Donnerstag mitgeteilt. Details des Programmes der Bundesaußenministerin in Israel waren zunächst nicht bekannt.

Baerbock hatte dem angegriffenen Land nach Beginn der Attacken mehrfach die Solidarität Deutschlands versichert. Am Mittwoch hatte sie im Bundestag vor einer weiteren Eskalation des Konflikts im Nahen Osten gewarnt. „Ja, diese Gefahren gibt es“, sagte sie. Alle Anstrengungen richteten sich darauf, „einen Flächenbrand zu verhindern“. Auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) sicherte Israel in einer Regierungserklärung im Bundestag am Donnerstag die volle Solidarität Deutschlands zu. Die Lufthansa hatte am Donnerstag begonnen, mit Sonderflügen Deutsche aus Israel in die Heimat zurückzubringen.