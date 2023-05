Der Einsatz läuft „strukturiert aus“: Deutschland verlängert seinen Bundeswehreinsatz in Mali zum letzten Mal – bis Mai 2024. Noch sind deutsche Streitkräfte im Rahmen der UN-Mission MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) in der Sahelzone im Einsatz. © Foto: SEYLLOU/AFP